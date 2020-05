Stati Uniti

EPA/SHAWN THEW | Passeggeri con la mascherina su un treno partito dalla Metro center station di Whashington, Dc

Nuova risalita negli Stati Uniti per il numero di decessi quotidiano, con le ultime 24 ore che hanno viso 1.500 persone morte per il Coronavirus. L’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University riportano ora a 1.52 milioni i contagi complessivi nel Paese, 91.845 invece le vittime. Cifra che rischia di peggiorare ben oltre le stime della Casa Bianca nel giro di un mese, toccando quota 113 mila a metà giugno. Le proiezioni basate su nove modelli epidemiologici indicano infatti che, nei prossimi 25 giorni, negli Stati Uniti ci saranno almeno 1.000 morti ogni giorno.

America Latina

EPA/Joedson Alves | Manifestazione di un gruppo di infermieri a Brasilia in memoria dei colleghi morti durante la pandemia

Peggiora a ritmi sostenuti la situazione della pandemia in America Latina, trascinata dall’aggravarsi dei dati in Brasile. Nel continente i contagi in totale hanno raggiunto quota 571.964, mentre le vittime sono salite a 31.911. Più della metà sono state registrate in Brasile (17.971), dove i casi sono ora 271.628. Seguono Perù, con 99.483 contagiati e 2.914 morti, e Messico (51.663 e 5.332). Nella classifica con più di 5 mila casi, si posizionano Cile (49.579 e 509), Ecuador (34.151 e 2.839), Colombia (16.935 e 613), Repubblica Dominicana (12.223 e 441), Panama (9.726 e 279) e Argentina (8.371 e 382).

Brasile

EPA/Joedson Alves | Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro

Nuovo drammatico record in Brasile, dove nell’ultimo giorno sono stati rilevati 1.179 morti, mentre i nuovi contagi sono stati 17.408. Il Brasile è ora il terzo Paese più colpito dalla pandemia nel mondo, dopo Russia e Stati Uniti. È delle ultime ora l’approvazione di un disegno di legge della Camera brasiliana che impone l’obbligo di mascherine nei locali pubblici, in strada e sui mezzi di trasporto. Ora il testo passerà al Senato. La legge prevede una multa di 300 rais, circa 50 euro, che in caso di recidiva raddoppia. Prevista anche la fornitura di mascherine per le fasce della popolazione più povere.

