Niccolò Zanardi e il nuovo messaggio per il papà: «Questa serata è per te, e quando tornerai ne faremo un’altra»

Il papà è ancora in coma farmacologico, dopo il secondo intervento al cervello

Un tramonto vista mare, una serie di foto, quelle di un sabato sera di un ragazzo di 22 anni. Ma il pensiero di Niccolò Zanardi vola al suo papà, ricoverato dal 19 giugno nell’ospedale di Siena, dopo un grave incidente. «Papà, questa serata è per te, e quando tornerai ne faremo un’altra», scrive il giovane su Instagram. Dopo un silenzio sul social di 5 anni, gli ultimi post del 22enne sono tutti dedicati al padre.

Nell’ultimo messaggio, Niccolò rivolge un pensiero anche a chi in questi giorni difficili gli sta vicino: «Un ringraziamento speciale a coloro che mi stanno accanto». Il papà Alex è ancora in coma farmacologico, le sue condizioni sono stazionarie ma gravi, dopo il secondo intervento al cervello. Intanto va avanti l’indagine della procura per stabilire la dinamica dell’incidente e capire perché il campione abbia perso il controllo della sua handbike.

Leggi anche: