Luca Marinelli sbarca ad Hollywood. E piace – Video

La serie è uscita su Netflix due giorni fa, il 10 luglio, ma è già diventata di tendenza sui social italiani e non solo. Perché tra i protagonisti di The Old Guard, diretto da Gina Prince-Bythewood, c’è il popolare attore italiano Luca Marinelli che ha al suo attivo moltissime interpretazioni, alcune coronate da premi (tra tutti la Coppa volpi al festival di Venezia 2019 per Martin Eden).

Il film su Netflix ha tra gli interpreti Charlize Theron, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Chiwetel Ejiofor, KiKi Layne e, appunto, Marinelli.

Il film riprende la storia dell’omonimo fumetto The Old Guard di Leandro Fernandez e Greg Rucka (quest’ultimo è anche sceneggiatore del film): al centro della storia c’è un gruppo di mercenari immortali e capaci di guarire dalle ferite. La leader del grupo è Andy (Theron) mentre Marinelli interpreta Nicky, Nicolò di Genova, eroe che viene dal Medioevo. Messi in pericolo da chi tenta di sfruttare il loro segreto, i mercenari di The Old Guard sono costretti a fuggire e combattere.

Il nome di Marinelli è finito tra i contenuti trending su Twitter non solo in Italia ma un po’ in tutto il mondo, perché la sua interpretazione sarebbe stata particolarmente apprezzata.

In copertina: video di Netflix sul personaggio Nicky

