Conte verso la revoca ad Autostrade: «Se crollasse un altro ponte, dovremmo anche pagarli. Non mi faccio prendere in giro dai Benetton»

È un muro invalicabile quello che il premier Giuseppe Conte ha deciso di alzare sulla trattativa per la concessione ad Autostrade per l’Italia. In una lunga intervista di Marco Travaglio al Fatto quotidiano, Conte boccia senza appello le proposte dei giorni scorsi arrivare da Aspi per evitare la revoca della concessione, considerate insufficienti sotto ogni punto di vista. Anche politico, quando ad esempio commenta l’ipotesi di una riduzione della quota dei Benetton in Autostrade, anziché l’uscita definitiva dalla società: «Sarebbe davvero paradossale se lo Stato entrasse in società con i Benetton – dice Conte – per le gravi responsabilità accumulate dal management scelto e sostenuto dai Benetton nel corso degli anni fino al crollo del Morandi e anche dopo».

L’offerta di Aspi non è solo insufficiente, ma anche tardiva per il premier, che martedì 14 luglio riunirà il Consiglio dei ministri per «chiudere il dossier» sulla concessione ad Autostrade «ed evitare il protrarsi di ulteriori incertezze». Dopo le polemiche per l’affidamento temporaneo della gestione del nuovo ponte Morandi proprio ad Autostrade, ora l’offerta di Aspi rischia di essere a tratti offensiva secondo il premier: «I Benetton non prendono in giro il presidente del Consiglio – aggiunge – ma i famigliari delle vittime del ponte Morandi e tutti gli italiani». Un braccio di ferro iniziato dopo il tragico crollo del ponte Morandi nel 2018, durante il quale Autostrade ha «scommesso sulla debolezza dei pubblici poteri nella tutela dei beni pubblici», forte anche di una concessione sostanzialmente blindata anche dal voto del Parlamento. Con la crisi di governo è coinciso anche un atteggiamento più rigido di Aspi con il governo: «confidando, evidentemente, nella caduta del mio primo governo», ricorda il premier. Fino alla proposta degli ultimi giorni, arrivata all’ultimo minuto dopo mesi di resistenze.

Non bastano a convincere Conte neanche i passi in avanti fatti da Aspi per venire incontro al governo, come i 3,4 miliardi offerti come risarcimento per il crollo del Ponte Morandi. Una «immane catastrofe in buona parte imputata ad Aspi a interventi di manutenzione – aggiunge Conte – che comunque il concessionario ha già l’obbligo di realizzare». E non basta neanche l’offerta di ridurre le tariffe autostradali per i prossimi anni, che però non contemplano i ricavi ridotti per il Coronavirus, con la possibilità che la società possa reclamare altri fondi pubblici.

E infine ci sono i termini della concessione di cui gode Autostrade da anni, secondo i quali la società non può vedersi togliere la concessione anche se la rete autostradale fosse gravemente compromessa. Lo Stato potrebbe solo obbligare Aspi a ripristinare e non a sciogliere il contratto: «Se crollasse un altro ponte – dice ancora Conte – non potremmo sciogliere la convenzione e, se mai lo facessimo, dovremmo rifondere ad Aspi con 10 miliardi di euro, e solo per l’avviamento. Quando ho letto la proposta ho pensato a uno scherzo».

