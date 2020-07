Recovery Fund, via al vertice europeo. Rutte: «Meno del 50% di possibilità di accordo». Merkel: «Tutti scendano a compromessi»

La due giorni del Consiglio europeo sta iniziando e le tensioni tra i leader dei 27 Paesi membri sono già trapelate alla stampa. Si scontrano, più che incontrano, due visioni sulla risposta economica da dare per uscire dall’emergenza Coronavirus. Da un lato ci sono l’Italia e i Paesi del Mediterraneo: la sponda con l’asse franco-tedesco è fondamentale per far passare la linea dei finanziamenti a cascata. Dall’altro, invece, i cosiddetti Paesi “frugali”, guidati dall’olandese Mark Rutte: Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Austria spingono per implementare un sistema di prestiti piuttosto che sovvenzioni.

La linea dura di Rutte

Il premier olandese, dopo aver insistito a lungo sul diritto di veto, a pochi minuti dall’inizio del primo Consiglio europeo in presenza da quando è iniziata la crisi pandemica, ha dichiarato: «Ciò che riteniamo molto importante è che i Paesi facciano delle riforme. Se vogliono che concediamo sovvenzioni invece di prestiti, cosa che in realtà noi non consideriamo così positiva, allora diciamo che devono dare garanzie molto forti – sul fatto che – queste riforme saranno attuate».

Rutte non ha nascosto che sul Recovery Fund, contrariamente alle aspettative della maggior parte dei capi di Stato e di governo convocati a Bruxelles, vede «poco meno del 50% di possibilità di raggiungere un accordo entro domenica». Insomma, o riforme o niente aiuti: il rischio, da lui stesso paventato, è che il Consiglio europeo diventi «uno scambio permanente di migliaia di veti».

Merkel: «Differenze molto grandi. Serve scendere a compromessi»

La cancelliera tedesca ammette che sarà necessario scendere a compromessi: «Dobbiamo guardare in faccia la realtà» della crisi e tutti devono davvero essere disposti a scendere a compromessi in modo da poter ottenere qualcosa di buono per l’Europa». Angela Merkel ha anche detto che «sarebbe auspicabile giungere oggi a un risultato». La cancelliera ha anche ammesso che le differenze tra i leader sono «ancora molto, molto grandi e non possiamo prevedere se riusciremo a raggiungere un risultato».

Dello stesso parare Charles Michel che si mostra ottimista circa un accordo: «Anche se sarà difficile, sono convinto che con coraggio politico sia possibile raggiungere un accordo – ha detto il presidente del Consiglio europeo arrivando al vertice straordinario su Recovery Fund e Bilancio Ue 2021-2027 -. Abbiamo lavorato duramente per preparare questo vertice. So che sarà difficile: non si tratta solo di soldi, ma di persone, del futuro dell’Europa, della nostra unità».

È entrato nella sede del Consiglio anche Giuseppe Conte, che ieri, 17 luglio, ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. «I 750 miliardi del fondo non si toccano» è stata la promessa del francese. Proprio oggi il francese, prima dell’inizio del vertice, ha incontrato il Rutte e gli altri leader dei Paesi frugali per tentare di ammorbidire le loro posizioni. «È un Consiglio europeo eccezionale interamente dedicato al piano di rilancio e al bilancio europeo è un momento di verità e ambizione per l’Europa», ha detto Macron.

«Stiamo vivendo una crisi inedita dal punto di vista sanitario ed economico – ha aggiunto – è in gioco il nostro progetto europeo, sono fiducioso ma prudente: porterò il massimo dell’ambizione e insieme alla cancelliera Merkel e al presidente Michel faremo di tutto perché si trovi un accordo», ha concluso.

Gli appelli di Ursula von der Leyen e David Sassoli

«Dobbiamo superare questa crisi ed emergere più forti da questa crisi. Tutti i pezzi necessari per un accordo sono sul tavolo. Una soluzione è possibile», ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen arrivando al vertice. «Molto è in gioco, ed una soluzione è quella che si aspettano i nostri cittadini da noi. Con next generation Eu e un convincente quadro finanziario europeo abbiamo la possibilità non solo di superare la crisi ma anche di modernizzare il nostro mercato interno e la nostra unione e portare avanti il green deal e la digitalizzazione ».

«Negli anni passati ci hanno detto che quello che andava bene ai ricchi sarebbe andato bene anche ai poveri. Lo sappiamo tutti che non è andata così – ha osservato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli -. Da troppi decenni chi nasce povero, resta povero. Da troppi decenni la mobilità sociale, così importante per la mia generazione, non funziona più. È per questo che il Parlamento chiede un progetto più ambizioso. Noi rappresentiamo tutti i cittadini europei e la grande maggioranza è composta da quelli che non ce la fanno».

Foto copertina: Mark Rutte e Angela Merkel durante una conferenza a Berlino | Ansa

