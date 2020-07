Conte alla Camera per lo stato di emergenza al 15 ottobre: «Qualcuno crea confusione sui social: non rinnova il lockdown» – Diretta

Dopo aver ottenuto il via libera dal Senato, con 157 voti favorevoli, alla risoluzione di maggioranza che impegna il Governo «a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre 2020» , il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta completando oggi il passaggio parlamentare rivolgendosi alla Camera. Dopo le polemiche seguite alle comunicazioni in Aula di ieri, con le opposizioni che hanno duramente attaccato l’esecutivo, oggi Conte ha risposto osservando che «se non si condivide la necessità di prorogare l’emergenza lo si dica in modo franco al Governo ma non si faccia confusione sulla popolazione, perché oggi sui social c’è qualche cittadino convinto che prorogare lo stato d’emergenza significhi rinnovare il lockdown dal primo agosto. Non è affatto così».

Le comunicazioni alla Camera ricalcheranno gli stessi contenuti di ieri, ma con numeri ben più ampi per avere il via libera anche dell’altro ramo del Parlamento. Questa sera, alle 20:00, è previsto invece un Consiglio dei ministri dove sarà sul tavolo, tra le altre cose, proprio la proroga dello stato di emergenza. Sarà l’ok definitivo, che l’esecutivo potrà dare, dopo aver avuto parere favorevole dal Parlamento.

