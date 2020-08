Dalla nave ferma in Norvegia sono sbarcate 178 persone, sono in atto le operazioni per rintracciarle

Nel mondo i casi di contagio da Coronavirus hanno superato i 18 milioni, secondo i dati della Johns Hopkins University. I morti sono 688.369. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 4.667.930 contagi, seguono Brasile (2.733.677) e India (1.750.723).

Usa

Ansa | Miami, Florida



Negli Stati Uniti sono risultate contagiate da Coronavirus altre 47.508 persone nelle ultime 24 ore. Sono stati 515 i morti. Un bilancio alto, ma in calo rispetto ai giorni scorsi quando i nuovi contagi superavano i 60mila. In totale negli Stati Uniti ci sono più di 4,5 milioni di casi di contagio e i morti sono più di 150mila.

La dottoressa Deborah Birx, coordinatrice della task force della Casa Bianca, ha detto alla Cnn che il contagio negli Stati Uniti è più esteso rispetto alla fase precedente e il virus è arrivato ora nelle zone rurali. Birx ha raccomandato di usare le mascherine e rispettare le regole di distanziamento sociale.

Norvegia

Nave da crociera ferma in Norvegia | fonte: Guardian

Preoccupa in Norvegia il focolaio scoppiato su una nave da crociera dove 40 persone sono risultate positive tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Quattro membri dell’equipaggio sono ricoverati in ospedale, l’intero equipaggio è stato messo in quarantena. Ma lo scorso venerdì sono sbarcati dalla nave 178 passeggeri. È in atto l’operazione delle autorità per rintracciarli, secondo quanto riporta il Guardian.

