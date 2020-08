George, il bambino nato nell’inferno di Beirut – Il video

Sua madre è entrata in travaglio pochi istanti prima dell’esplosione

Si chiama George ed è nato a Beirut alle 19.10 del 4 agosto, negli istanti più concitati dopo l’esplosione che ha sconvolto la capitale del Libano. La madre è entrata in travaglio pochi istanti prima della deflagrazione. Il bambino è nato all’ospedale universitario di St George, che si trova a pochi chilometri dall’epicentro dell’esplosione, nei pressi del porto. George e la sua famiglia sono sopravvissuti. Medici e infermiere sono state elogiate per la loro calma durante il parto del piccolo, nonostante tutte le attrezzature fossero state spazzate via.

Immagini: long.live.lebanon / Instagram

Editing video: Vincenzo Monaco

