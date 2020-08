La parlata veloce, quasi a volere finire il prima possibile. L’agitazione nel tono e nei gesti. Oggi, 14 agosto, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico s’è presentato in videoconferenza in commissione Lavoro alla Camera per l’attesa audizione sul “Bonus gate”. Sul tavolo, la vicenda dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus previsto dal governo – ed erogato dall’Inps – per i lavoratori autonomi in piena emergenza Coronavirus.

Tridico – accompagnato dal direttore generale dell’Inps, Gabriella Di Michele, e da alcuni funzionari dell’istituto, in remoto al pari dei parlamentari collegati – ha iniziato l’intervento difendendo l’operato dell’ente previdenziale: «Con il decreto Cura Italia il governo ha cercato di dare una risposta veloce ai cittadini, l’istituto ha risposto in maniera efficace predisponendo una misura che non esisteva, l’ha elargito in 15 giorni, almeno per oltre 2 milioni di bonus, per poi arrivare in pochi giorni a 4 milioni di assegni».

«Abbiamo erogato prestazioni Covid a 13,3 milioni di individui», ha proseguito Tridico, per poi concentrarsi sul bonus destinato alle partite Iva. Stando al presidente dell’Inps, «la procedura utilizzata si basa sulla legge. Ci siamo basati sui nostri archivi di lavoratori attivi. Automaticamente l’istituto ha pagato le prestazioni ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta, ove ci fossero le condizioni, ove dunque i richiedenti non fossero iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie». Tridico ha spiegato che indennità e vitalizi dei parlamentari non rientrano tra i fondi obbligatori di previdenza, e dunque l’Inps ha pagato il bonus anche ai politici.

Fuoco incrociato su Tridico (che non molla)

Le notizie relative ai deputati beneficiari del bonus, ha detto Tridico, «non sono uscite dal sottoscritto. Il 7 agosto mi chiama il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e mi dice: ‘Abbiamo scoperto che cinque parlamentari hanno percepito il bonus’ e mi chiede i nomi. Ma i nomi dei politici che hanno preso il bonus non li abbiamo dati. Sono usciti perché si sono autodenunciati. La notizia non è uscita dal sottoscritto né direttamente né indirettamente, è stata trafugata e io ho già avviato un audit interno».

Il presidente dell’Inps ha dunque respinto gli attacchi degli ultimi giorni, chiarendo che non è sua intenzione lasciare la guida dell’istituto. Tridico è da giorni ormai nel mirino dell’opposizione e di parte della maggioranza – Italia Viva in primis – che ne chiedono le dimissioni. L’ultimo partito in ordine di tempo a unirsi al coro è stata la Lega, attraverso le parole del suo leader, Matteo Salvini.

Gli attacchi di Forza Italia e la difesa del M5s

Al termine dell’intervento del presidente dell’Inps, la parola è tornata alla presidente della commissione Deborah Serracchiani, tra qualche problema di troppo nel collegamento. Tanto che, dopo alcuni «non ti sentiamo» in sottofondo, la diretta è stata interrotta. Le immagini sono tornati qualche minuto più tardi, con l’intervento del deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, che ha attaccato duramente Tridico, senza però menzionare il tema dei deputati che hanno chiesto il bonus. Ad andare in pressing, a stretto giro, è stato Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia: «Vorrei sapere se ci sono i nomi di chi ha chiesto il bonus e non l’ha ottenuto», ha detto. Sulla stessa lunghezza d’onda Renata Polverini (Forza Italia).

Tra tanti attacchi, Tridico ha incassato anche un intervento a propria difesa, quello della cinquestelle Tiziana Ciprini, che ha elogiato apertamente l’operato del presidente Inps.

I deputati che non hanno ottenuto il bonus

I nomi dei tre parlamentari che hanno ricevuto l’assegno sono ormai noti: si tratta dei leghisti Andrea Dara ed Elena Murelli e del cinquestelle Marco Rizzone. Dara e Murelli sono stati sospesi dalla Lega, Rizzone – come ha spiegato il reggente del M5s Vito Crimi – «è stato deferito ai probiviri», con la richiesta di «sospensione immediata e massima severità nella sanzione». All’appello, però, mancano sempre i due deputati che quel bonus l’hanno chiesto senza ottenerlo. Stando alle indiscrezioni della prima ora, si tratterebbe di un parlamentare della Lega e di uno di Italia Viva.

Leggi anche: