Il bollettino del 16 agosto

Dopo giorni in cui i contagi di Coronavirus aumentavano minacciosamente – ieri i nuovi contagi erano 629, il giorno prima 574 – oggi tornano a scendere: secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute i nuovi infetti sono in totale +479, per un totale di 253.915. Ma diminuiscono anche i tamponi: ieri erano +53.123, oggi sono +36.807, ovvero 16.316 in meno.

Il Veneto supera la Lombardia per numero totale di contagi: 78 contro 61. Per la prima volta, anche nel Lazio si registrano più casi della Lombardia: 68 in totale. Pressoché stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: 56 oggi, +1 rispetto a ieri. Aumentano leggermente i guariti e i dimessi: 203.786, contro i 203.640 di ieri. Sono 4 invece le morti a causa del Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore, portando il totale a 35.396.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

