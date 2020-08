Coronavirus, la ministra Azzolina all’attacco: «Nei sindacati c’è chi sta cercando di sabotare la riapertura delle scuole»

«Gli esami di Stato si sono svolti in sicurezza, nessun ragazzo si è ammalato. I nuovi contagi sono avvenuti in vacanza», ha detto

La ministra dell’Istruzione non ha dubbi. Le scuole riapriranno il 14 settembre nonostante «sia in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano». Si sfoga così Lucia Azzolina sulle pagine di La Repubblica che ribadisce che il piano per la scuola esiste: «Riapriranno per tutti, in presenza, anche se i numeri del contagio dovessero peggiorare. È una questione di responsabilità: individuale e collettiva – aggiunge -. Gli esami di Stato si sono svolti in sicurezza, nessun ragazzo si è ammalato. I nuovi contagi sono avvenuti in vacanza, non a scuola».

La ministra dichiara che il ritorno a scuola è fondamentale soprattutto «per i ragazzi di famiglie fragili. Non farlo significherebbe lasciarli per strada: le criminalità e le mafie non aspettano altro». Sulle misure da tenere in classe la ministra ricorda il rispetto del metro di distanza e l’uso della mascherina se non ci fossero le condizioni nel rapporto spazio/numero di studenti. Sulla polemica della fornitura di banchi con le ruote per Azzolina se ne parla a sproposito: «Abbiamo comprato due milioni di banchi tradizionali e 450mila con le ruote su precisa richiesta dei dirigenti».

Sul confronto e le polemiche con le parti sociali per il nuovo piano di assunzioni la ministra sostiene che dentro al sindacato c’è una resistenza al rinnovamento e «non è un mistero che i sindacati siano contrari al concorso con prova selettiva: vorrebbero stabilizzare i precari, immissione in ruolo per soli titoli». Ma degli 80mila posti disponibili sono «arrivate 570mila domande», ha aggiunto. «Di queste solo 64mila sono di docenti con almeno 36 mesi di servizio – ha chiarito – le altre 506 mila sono di neolaureati o giovani docenti. I precari hanno diritti acquisiti, ma i giovani hanno diritto di accesso».

Foto copertina: ANSA / MATTEO BAZZI

Leggi anche: