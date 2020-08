Serie A, alla fine Antonio Conte resta all’Inter. «Nel segno della continuità»

Sono state «poste le basi per proseguire insieme nel progetto», dopo tre ore di incontro lontano da Milano

Pare che i dissidi, alla fine, siano stati risolti. Dissidi acuiti dopo la sconfitta nella finale di Europa League ma che vengono da lontano e passano attraverso il secondo posto nel campionato di Serie A. E sarà ancora l’ex ct della Nazionale l’allenatore dei nerazzurri per la prossima stagione. «L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia».

In un comunicato, l’Inter annuncia che sono state «poste le basi per proseguire insieme nel progetto», dopo tre ore di incontro oggi tra i vertici del club e l’allenatore salentino in una villa a Somma Lombardo.

In copertina EPA/Friedemann Vogel / POOL | L’allenatore dell’Inter Antonio Conte durante la finale di Europa League contro il Siviglia a Colonia, Germania, 21 agosto 2020.

