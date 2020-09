Stabili i decessi: sono 2 i morti per Covid registrati da ieri, come il 31 agosto. Aumentano i guariti e i dimessi: +110

Il bollettino del 1° settembre

Ieri i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia erano stati +135, con 9.866 tamponi. Oggi sono +242, con i tamponi che superano quota 16 mila. Poco meno della metà dei casi sono concentrati nella provincia di Milano (+114). Ieri i nuovi casi in provincia di Milano erano stati 54.

Stabili invece i decessi: +2 per un totale di 16.867 dall’inizio della pandemia. Bene le terapie intensive (-1, per un totale di 21 pazienti), anche se aumentano i ricoveri (+17, portando il totale a 212). Aumentano di molto i guariti e i dimessi: dal +10 di ieri si passa a +110 di oggi per un totale di 76.368.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+114) di cui +67 a Milano città

(+114) di cui +67 a Brescia (+43)

(+43) Como (+7)

(+7) Monza e Brianza (+10)

(+10) Bergamo (+11)

(+11) Mantova (+8)

(+8) Pavia (+10)

(+10) Varese (+14)

(+14) Lecco (+2)

(+2) Cremona (+5)

(+5) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (0)

