Coronavirus, in Lombardia lieve calo dei nuovi casi: da +242 a +237. Sono 2 le vittime (come ieri)

Il bollettino del 2 settembre

Scendono lievemente i casi di Coronavirus in Lombardia. Dopo i +242 registrati nella giornata di ieri, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi accertati sono a quota +237. Di questi, 37 sono debolmente positivi, e 10 sono risultati infetti a seguito di test sierologici. Sono invece 2 le vittime della giornata, per un totale di 16.869 decessi dallo scoppio dell’emergenza sanitaria. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 76.407. Sale di un’unità la terapia intensiva: i pazienti sono infatti 22. Sono invece 220 i ricoverati con sintomi (+8). Nell’ultima giornata l’incremento dei tamponi corrisponde a 17.082 unità per un totale di 1.630.115 test eseguiti da inizio pandemia.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+89) di cui +57 a Milano città

(+89) di cui +57 a Brescia (+28)

(+28) Como (+11)

(+11) Monza e Brianza (+24)

(+24) Bergamo (+25)

(+25) Mantova (+5)

(+5) Pavia (+11)

(+11) Varese (+14)

(+14) Lecco (+11)

(+11) Cremona (+9)

(+9) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (0)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

