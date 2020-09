Scuola, De Luca tentenna ancora: «In classe il 24 settembre in Campania? Non lo so»

Di certo la scuola, in Campania come in altre sei regioni, non ripartirà il prossimo 14 settembre dopo i sei mesi di stop causati dall’emergenza legata alla pandemia di Coronavirus, come nel resto d’Italia e come annunciato dallo stesso premier Giuseppe Conte insieme alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Ma ora, dice il governatore Vincenzo De Luca, non è detto neppure che parta dopo la consultazione regionale e referendaria del 20 e 21 settembre. «Oggi no. Il 24 settembre non so», risponde oggi Vincenzo De Luca ai giornalisti che gli chiedono se la scuola campana sia appunto pronta per il ritorno in classe al 24 settembre. «Non sappiamo quanti banchi siano arrivati ad oggi, né quanti siano i docenti», aggiunge De Luca.

«Abbiamo contestato due orientamenti del governo nazionale, a nostro parere sbagliati, spiega il governatore: rendere facoltativi i test sierologici per il personale scolastico e, qui, in Campania sono obbligatori. E la misurazione della temperatura corporea: abbiamo deciso, pur non essendo di competenza della Regione, di dare 3mila euro ai presidi per l’acquisto di termo scanner per la misurazione della temperatura dentro gli istituti scolastici. Quindi ci stiamo facendo carico di ritardi del ministero della Pubblica istruzione».

L’affondo di De Luca non si ferma qui: «Combatteremo per impedire che i docenti che sono già in organico siano mandati a 500 chilometri di distanza e intendiamo attivare contratti integrativi di servizi con società private, di cui già ci si avvaleva per le gite scolastiche, per aumentare i mezzi e garantire il trasporto e la sicurezza degli studenti nell’avvio del nuovo anno scolastico».

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev / Vincenzo De Luca Facebook

«Dovevamo votare nell’ultima settimana di luglio. Abbiamo invece sacrificato la scuola per votare a settembre», aggiunge ancora il governatore intervenendo a una cerimonia di inaugurazione all’ospedale “San Pio” di Benevento insieme ai vertici aziendali e al sindaco Clemente Mastella.

In copertina ANSA / CIRO FUSCO | Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Napoli durante la presentazione alla stampa delle sue ” 10+1 idee per Napoli” , 9 settembre 2020.

