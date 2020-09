Colleferro, la denuncia della Finanza: i quattro del branco hanno intascato 33mila euro di reddito di cittadinanza. L’avvocato dei Bianchi: «Non sanno neanche cos’è»

I fratelli Bianchi e le altre due persone arrestate per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte – Francesco Belleggia e Mario Pincarelli – avrebbero percepito indebitamente 33mila euro di reddito di cittadinanza. A denunciarlo è la Guardia di Finanza. Secondo le Fiamme Gialle, che hanno portato avanti una serie di accertamenti nei confronti del “branco”, i quattro avrebbero intascato i soldi, omettendo «di indicare nelle autocertificazioni compilate i dati dovuti, creandosi in tal mondo le condizioni per accedere al beneficio».

Gli accertamenti patrimoniali sui quattro sono partiti anche in seguito ai sospetti relativi allo stile di vita lussuoso, specie dei Bianchi, ritenuto non compatibile con la condizione di nullatenenti che risultava allo Stato. Nel caso spetterà all’Inps – già criticata per non aver effettuato le necessarie verifiche – recuperare le somme indebitamente percepite che, secondo la Guardia di Finanza, su un totale di 33 mila euro dovrebbero essere pari a 28.747 euro, mentre toccherà alla procura di Velletri valutare se i quattro hanno effettivamente violato la legge che regola il reddito di cittadinanza.

La difesa di Belleggia e dei Bianchi

L’avvocato di Belleggia ha difeso il suo assistito: «Oggi ho avuto modo di parlare con il mio assistito il quale mi ha assicurato di non avere mai richiesto ne, ovviamente, percepito il reddito di cittadinanza – ha dichiarato l’avvocato Vito Perugini -. In caso contrario lo avrei invitato a restituire il denaro ricevuto». I fratelli Bianchi, da parte loro, hanno detto agli inquirenti: «Non abbiamo mai ricevuto o chiesto il reddito di cittadinanza». Il legale dei due ha spiegato: «In sede di interrogatorio i miei assistiti hanno affermato di non avere mai ricevuto il reddito di cittadinanza. Di non sapere neanche di cosa si tratta».

