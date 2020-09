Alexei Navalny dimesso dall’ospedale di Berlino, i medici: «Condizioni migliorate, può uscire»

L’attivista è stato per settimane in coma farmacologico

Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è stato dimesso dall’ospedale la Charité di Berlino, dove era stato ricoverato lo scorso 22 agosto per un presunto avvelenamento avvenuto su un volo di ritorno dalla Siberia. In un comunicato dell’ospedale, i medici hanno spiegato che: «le condizioni del paziente sono migliorate a sufficienza per poter essere dimesso dalle cure ospedaliere».

L’attivista era stato trasportato in Germania dopo che Berlino aveva offerto assistenza e cure. Il 7 settembre Navalny era uscito dal coma farmacologico, e pochi giorni dopo aveva iniziato a respirare da solo. Il Cremlino continua tuttavia a negare di essere coinvolto nell’avvelenamento. Mentre Angela Merkel ha chiesto risposte a Vladimir Putin sull’accaduto.

