Maltempo, nubifragio in provincia di Varese: morto un uomo travolto vicino un torrente – Il video

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato nel greto di un torrente. Numerose le richieste di aiuto per allagamenti e blackout

È stato trovato morto il runner disperso dal tardo pomeriggio del 24 settembre a Luvinate, in provincia di Varese. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo nel greto di un torrente. L’uomo – F.M. di 61 anni – è stato con ogni probabilità sorpreso dal forte temporale che ha colpito la zona giovedì ed è stato travolto dall’acqua. Sempre a causa del maltempo due palazzine e tre villette nel comune di Luvinate sono state evacuate. I vigili del fuoco e la Protezione civile hanno aiutato sette famiglie di residenti a trasferirsi a casa di conoscenti o in altre sistemazioni pubbliche. Numerose le richieste di aiuto per allagamenti e blackout.

Video: Giuseppe Marangon / Facebook

