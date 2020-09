Maltempo, Salerno colpita da una violenta tromba d’aria: il vortice arriva dal mare – Il video

Una tromba d’aria si è abbattuta su Salerno nella mattinata del 25 settembre, portando devastazione lungo tutto il suo percorso. Il vortice si è formato in mare, ma lentamente ha raggiunto la costa. A farne le spese soprattutto il quartiere Torrione, nella zona orientale della città. Alberi sradicati, tensostrutture divelte e tante auto danneggiate.

In frantumi anche il vetro della porta di un autobus, colpito da un oggetto trasportato dal vento, mentre la chiusura di alcune strade che conducono in centro ha causato disagi alla viabilità. In campo gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, oltre al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha effettuato un primo sopralluogo nelle zone più colpite.

Video: @007Vincentxxx / Twitter

Leggi anche: