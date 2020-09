Caso Suarez, aperto un fascicolo della Corte dei conti: l’ipotesi del danno di immagine per l’ateneo di Perugia

Dopo la procura di Perugia, sul caso dell’esame «farsa» di italiano per Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia potrebbe arrivare anche un’indagine della Corte di conti. I giudici contabili hanno aperto un fascicolo per valutare il possibile danno erariale. Secondo fonti citate dall’Ansa, gli accertamenti sono ancora in fase preliminare, in attesa dei risvolti delle indagini portate avanti dal procuratore Raffaele Cantone. Il fascicolo della Corte dei conti dovrà tenere conto quindi dei reati di corruzione, nel caso in cui venissero accertati, e del relativo danno di immagine che la condotta degli indagati potrebbe aver portato all’ateneo perugino.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/CROCCHIONI

