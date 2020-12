Esame farsa per Suarez, indagati anche dirigenti della Juve. Sospesa la rettrice di Perugia, il dg e i due docenti

La procura guidata da Raffaele Cantone in una nota ipotizza nuove ipotesi di reato a carico di dirigenti della Juve che nei primi giorni di settembre hanno spinto per accelerare le pratiche per la cittadinanza italiana di Luisi Suarez, nel mirino del mercato juventino

Ci sono anche dirigenti della Juventus tra gli indagati dalla procura di Perugia per l’esame farsa di italiano di Luis Suarez all’Università per stranieri del capoluogo umbro. Dopo un lungo periodo di riserbo dopo le diverse fughe di notizie all’inizio dell’indagine, la Procura ha ribadito che le domande dell’esame per il certificato B1, necessario per ottenere la cittadinanza italiana, erano state «preventivamente comunicate» all’attaccante uruguaiano, riuscendo quindi a determinare prima come sarebbe andato e quale punteggio avrebbe ottenuto, proprio come richiesto dalla dirigenza juventina, aggiungono gli inquirenti della Guardia di finanza dopo gli ultimi accertamenti.

La rettrice dell’Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego, è stata intanto sospesa per otto mesi dalle sue funzioni, assieme al direttore generale Simone Olivieri e i due professori indagati, Stefania Spina e Lorenzo Rocca. I finanzieri hanno scoperto quindi come «nei primi giorni del mese di settembre 2020, la dirigenza del club torinese si fosse attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per “accelerare” il riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di Suarez – scrive il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, in una note – facendo, quindi, ipotizzare nuove ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all’università, tuttora in corso di approfondimento».

