Sardegna, il candidato sindaco Stevelli: «Ci vuole coraggio a fare cinque figli con la stessa donna perché cambiare prodotto è facile» – Il video

Lui è Christian Stevelli, imprenditore e candidato sindaco di Quartu Sant’Elena, comune di 70 mila abitanti della città metropolitana di Cagliari, in Sardegna, in occasione delle elezioni del 25 e 26 ottobre. Sei candidati, 23 liste. «Ho una famiglia bellissima da oltre 25 anni, sono sposato con la stessa donna con cui ho fatto cinque figli» dice, orgoglioso, il candidato sindaco appoggiato da una coalizione in cui confluiscono, tra i tanti, anche Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Poi scatta l’applauso e Stevelli aggiunge: «Ci vuole coraggio a farne cinque con la stessa donna. Cambiare prodotto è facile, farli tutti con la stessa è più complicato». E infine: «Sono contento e rifarei tutto quello che ho fatto».

Il video è stato pubblicato ieri 29 settembre 2020 su YouTube da Redazione CagliariPad

Una frase – quella riferita alla moglie e, più in generale, alle donne – che a molti non è piaciuta. Su Facebook un utente scrive: «Per me lei non è candidabile e civile, come del resto chi la voterà. Perché non prova a dire che ha fatto affermazioni da delinquente dato che chi considera la donna “un prodotto” commette un reato?». E ancora: «Vergognati, non siamo “prodotti “da cambiare o buttare via. Fossi in tua moglie chiederei il divorzio».

