Da febbraio al dibattito presidenziale: quando Trump ha sminuito il Coronavirus – Il video

La notizia della positività di Donald Trump al Coronavirus arriva dopo mesi in cui il presidente degli Stati Uniti ha spesso tentato di sminuire la gravità della malattia. Dai primi giorni di febbraio fino al dibattito televisivo con Joe Biden, quando il tycoon si è vantato di utilizzare la mascherina «solo se necessario, mica come lui che la mette ogni volta che lo vediamo!». Adesso, però, Trump è in quarantena e ha dovuto cancellare il viaggio in Florida previsto dalla sua campagna elettorale. Al voto mancano soltanto 32 giorni e la positività del presidente avrà inevitabilmente un impatto sull’opinione pubblica americana e sui cittadini chiamati alle urne.

Video: estratti da YouTube e Twitter

Leggi anche: