La street art ricorda Willy: a Colleferro un nuovo murale con un verso di Ungaretti – La gallery

Da Milano a Roma passando per Pescara: ecco le opere di Zhew, Ratzo, Harry Greb, Ozmo, Ipman, collettivo Dans La Rue e Alex Fenn per ricordare Willy Monteiro Duarte

Sono tanti gli artisti di strada che stanno rendendo omaggio a Willy Monteiro Duarte, morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre dopo essere stato pestato da un gruppo di quattro ragazzi che comprendeva i fratelli Bianchi. L’ultimo murales in ordine di tempo è stato realizzato a Colleferro, in provincia di Roma, il paese in cui Willy è stato ucciso, dallo street artist Zhew. L’occhio di Willy è accompagnato dalle parole di Sereno, la poesia composta nel 1918 da Giuseppe Ungaretti: «Dopo tanta nebbia, a una a una si svelano le stelle». Nella gallery sono raccolte le altre opere firmate da Ratzo, Harry Greb, Ozmo, Ipman, collettivo Dans La Rue e Alex Fenn.

colleferro-il-murales-per-willy-di-zhew Colleferro (Roma), il murales per Willy dell’artista di strada Zhew milano-il-murales-per-willy-di-ratzo Milano, il murales per Willy dell’artista di strada Ratzo roma-il-murales-per-willy-di-harry-greb Roma, il murales per Willy dell’artista di strada Harry Greb paliano-il-murales-per-willy-di-ozmo Paliano (Frosinone), il murales per Willy dell’artista di strada Ozmo pescara-il-murales-per-willy-di-ipman Pescara, il murales per Willy dell’artista di strada Ipman roma-il-murales-per-willy-della-crew-dans-la-rue Roma, il murales per Willy della crew di artisti di strada Dans La Rue artena-il-murales-per-willy-di-Alex-Fenn Artena (Roma), il murales per Willy dell’artista di strada ALex Fenn

