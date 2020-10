Berlusconi resta in convalescenza. Negativi i tamponi sul Coronavirus

La conferma è arrivata: Silvio Berlusconi è risultato negativo ai tamponi sul Coronavirus. L’ex premier era risultato positivo il 2 settembre scorso. L’informazione sulla sua negatività era già stata anticipata lo scorso 19 settembre da Adriano Galliani, senza che però seguissero conferme ufficiali. Anche Marina Berlusconi è ormai guarita ed è tornata al lavoro in Mondadori.

Berlusconi resterà però in convalescenza, e non parteciperà – come si rumoreggiava – al matrimonio del figlio Luigi con Federica Fumagalli, che si svolgerà a Milano in forma privata. Secondo quanto si apprende, è probabile che faccia un rapido passaggio per gli auguri agli sposi durante la cena strettamente famigliare che si terrà nella tenuta di famiglia a Macherio, in Brianza.

