Recovery Fund, Conte alla Camera: «Parte significativa del fondo per l’occupazione femminile» – Il video

Le comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre: ribadito l’impegno a investire sull’assegno unico per i figli e sul miglioramento dei servizi per conciliare il lavoro delle madri

Giuseppe Conte è intervenuto alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, chiamato a discutere del Recovery Fund e di molte altre questioni: dall’andamento della pandemia di Coronavirus ai vaccini, dalle relazioni con il Regno Unito ai cambiamenti climatici. Durante il suo discorso, il premier ha fatto una promessa: «Sull’occupazione femminile accolgo l’impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri e assicuro che una parte significativa» delle risorse del Recovery «sarà destinata a questo scopo». L’Aula di Montecitorio ha applaudito.

Per quanto riguarda invece il contenimento della pandemia, Conte ha detto che a Bruxelles confermerà che le misure nazionali devono poter contare «su una cornice europea di sostegno sanitario e economico». Mentre nelle trattative sulle Brexit «è fondamentale mantenere l’unità degli Stati membri a fianco della Commissione europea e del commissario negoziatore. Il tempo che rimane non è molto e per un negoziato così complesso va utilizzato con saggezza. Al No Deal preferiamo la ricerca di un accordo fino all’ultimo momento utile, ma non ad ogni costo: deve essere un accordo equo».

Video: Giuseppe Conte / Facebook

Leggi anche: