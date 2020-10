Banksy conferma: è lui l’autore dell’opera comparsa a Nottingham. Nessuna spiegazione sul suo significato

Una bambina dipinta sul muro mentre gioca con la ruota posteriore della bicicletta, come se fosse un hula-hoop. Una bicicletta scassata e senza la ruota posteriore legata a un paolo proprio davanti quel muro. L’ultima opera di Banksy è apparsa a Nottingham, nel Regno Unito, e mischia il tridimensionale con il bidimensionale, la vernice con il metallo arrugginito e (forse) il gioco di una bambina con i contagi da Coronavirus. L’opera è stata dipinta la notte tra il 12 e il 13 ottobre ma solo il 17 il misterioso street artist ha deciso di rivendicarne la paternità.

Per mettere la sua firma si è limitato a pubblicare un post su Instagram, senza nessuna didascalia. La foto nel giro di sei ore ha superato quota 1,3 milioni di like. Non è chiaro esattamente quale sia il suo significato, alcuni commenti suggeriscono che possa essere un segnale di speranza per l’aumento di contagi da Coronavirus, un momento di spensieratezza in mezzo alla paura per l’arrivo della seconda ondata. In ogni caso, le autorità di Nottingham hanno deciso di proteggere l’opera con un pannello di plexiglas. Scelta azzeccata, visto che poco dopo l’installazione del pannello qualche artista mancato ha deciso di coprire l’opera con la sua firma.

