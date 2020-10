È morto l’attore Sean Connery, aveva 90 anni

All’età di 90 anni è morto l’attore scozzese Sean Connery, indimenticabile interprete della serie James Bond, che l’ha reso famoso in tutto il mondo, oltre che di molti altri capolavori. Ne da notizia la Bbc, che al momento non aggiunge particolari sulle cause del decesso.

Connery è stato ampiamente riconosciuto come il miglio attore che abbia interpretato l’agente 007 nella fortunatissima serie cinematografica. L’attore è ricordato dal grande pubblico anche per essere stato nei cast di Indiana Jones, Il Nome della Rosa, L’Ultima Crociata e Caccia a Ottobre Rosso – ma la sua filmografia è estremamente più ampia.

L’attore ha ricevuto molti riconoscimenti durante la sua carriera: tra i più importanti ci sono un Oscar, due Bafta e 3 Golden Globe. L’Oscar, arrivato nel 1988, gli è stato assegnato nella categoria Miglio Attore Protagonista per il suo ruolo ne Gli Intoccabili. Nel 2000 è stato nominato dalla Regina Elisabetta Cavaliere della Corona.

Come ricorda il The Guardian, Connery non aveva mai fatto segreto di supportare l’indipendenza scozzese. Pur vivendo in Inghilterra dagli anni Settanta, è stato un esponente in vista dello Scottish National Party, partecipando anche a trasmissioni e talk televisivi negli anni Novanta a fianco dell’allora leader Alex Salmond. Proprio queste sue posizioni avrebbero bloccato nel 1997 la sua nomina a Cavaliere, arrivata comunque 3 anni dopo.

