Verso il nuovo Dpcm, l’Italia divisa in tre fasce: a rischio chiusure Lombardia, Piemonte e Calabria. Scuola, lavoro e spostamenti tra regioni: le ipotesi sulle nuove regole

Scattano restrizioni gradualmente più rigide in base alla fascia di rischio in cui rientra la regione. Una decisione che prenderà il ministero della Salute, che punta a limitare gli spostamenti tra regioni su tutto il territorio nazionale

La lunga gestazione del nuovo Dpcm dovrebbe finire entro questa sera, dopo che ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiarito in Parlamento i criteri di base su cui si sviluppa il quarto provvedimento negli ultimi 30 giorni per contenere la nuova ondata di contagi di Coronavirus e la crescente pressione sugli ospedali. Le certezze riguardano la scuola, il coprifuoco nazionale e la chiusura delle sale gioco e dei centri commerciali nei weekend. I dettagli ancora da definire riguardano la divisione del Paese in tre zone, da una più a rischio, a un’altra in fascia intermedia e quindi a un’ultima con basso indice di diffusione del virus. Per ogni fascia corrisponderanno misure gradualmente restrittive, compresi gli spostamenti tra regioni, che il premier vorrebbe imporre solo tra zone con simile livello di rischio, mentre una parte della maggioranza, a cominciare dal ministro della Salute Roberto Speranza e i governatori, chiede di applicare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

I punti fermi del nuovo Dpcm

Didattica a distanza: lezioni da casa per tutte le scuole superiori e le Università. Gli esperti del Cts chiedono che siano tenuti a casa anche gli alunni delle elementari;

Coprifuoco: il governo punta a fissare dalle 21 la chiusura di tutte le attività, ma l’orario potrebbe essere anticipato alle 20, comunque valido a livello nazionale;

Chiusi i musei, dopo cinema e teatri già fermati con il precedente Dpcm

Tutti i centri commerciali restano chiusi nel weekend, serrata totale invece per sale bingo e centri scommesse;

La capienza massima per i trasporti locali, dagli autobus ai treni regionali, scende al 50%, come più volte chiesto dagli esperti del Cts

Le tre fasce di rischio: quali regioni rischiano e cosa chiude

Alla base del nuovo Dpcm c’è la divisione dell’Italia in tre fasce di rischio, sulla base dell’Indice Rt che indica la diffusione del virus e i 21 criteri stabiliti dagli esperti, che comprendono anche la pressione sugli ospedali, in particolar modo sulle terapie intensive. Scatterebbe quindi un meccanismo automatico una volta superate le soglie di allarme, quelle previste dal documento sui quattro scenari di rischio, con la decisione che sarà presa dal governo attraverso un’ordinanza del ministero della Salute. Un compromesso che va incontro alle regioni, scaricando così la responsabilità politica delle chiusure che ne conseguono, considerando poi che i governatori non possono opporsi alla decisione del ministero.

La fascia ad alto rischio

A rientrare nella fascia con un «lockdown leggero» sono le regioni sopra l’indice Rt a 1,5 come Lombardia (indice Rt 2,01), Piemonte (1,99) e Calabria (1,84). Per queste zone scatterebbero le seguenti restrizioni:

Si fermano tutte le attività non essenziali, comprese estetiste e parrucchieri

Restano aperte le industrie. Fortemente consigliato lo smart working per i privati, mentre per la pubblica amministrazione dovrebbe scattare almeno al 70% della capienza degli uffici

Ipotesi di autocertificazione: secondo quanto riporta Repubblica, il modulo per giustificare le uscite di casa è caldeggiato dal ministro Speranza, che lo vorrebbe per attestare gli spostamenti per salute, lavoro o necessità come accompagnare i figli a scuola. Conte sarebbe contrario, lasciando libera circolazione all’interno della zona rossa;

Didattica a distanza per tutte le scuole superiori e le Università, comprese le seconde e terze medie.

La fascia a medio rischio

Nella fascia intermedia ci sono le regioni con Indice Rt a ridosso della soglia di allerta, come Liguria, Puglia e Campania. A rischio anche Veneto, Alto-Adige e Valle d’Aosta. Per gli abitanti di queste zone, scattano le seguenti restrizioni:

chiudono bar e ristoranti, per i quali è concesso il servizio a domicilio;

restano aperti i centri estetici e parrucchieri, così come tutto il comparto dei servizi alla persona

La fascia a basso rischio

Per tutte le altre regioni con Indice Rt ancora lontano dai livelli di guardia, le restrizioni sono quelle previste su tutto il territorio nazionale, con la chiusura già disposta di bar e ristoranti dalle 18, il coprifuoco serale, la capienza ridotta dei mezzi pubblici, la didattica a distanza per le scuole superiori, la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana.

Leggi anche: