Vienna, il terrorista era uscito dal carcere un anno fa. Tre gli arresti – Il video

Sono 3 le persone arrestate dopo l’attentato di Vienna di ieri sera, 2 novembre. Due di loro sono state fermate a St. Poelten, a circa un’ora dalla capitale, e una a Linz. Il quarto terrorista, il ventenne Fejzulai Kujtim, è stato uccisio ieri durante gli attacchi. Kujtimstato era stato condannato a 22 mesi di carcere il 25 aprile 2019, per aver tentato di andare in Siria ed affiliarsi all’Isis. Come riporta direttamente il ministro dell’Interno Karl Nehammer all’Apa, il ragazzo era stato liberato il 5 dicembre, con anticipo: in quanto giovane adulto, rientrava infatti in un regime privilegiato previsto dalla legge a tutela dei giovani. Secondo il giornalista Guy Elster, l’attentatore era un uomo albanese affiliato all’Isis.

Nell’attacco, avvenuto vicino alla sinagoga e in altri cinque punti del centro città, cinque persone hanno perso la vita, tra cui due passanti e una donna già ferita gravemente. Secondo quanto riportato dal quotidiano online austriaco Kleine Zeitung, sono 17 le persone rimaste ferite nell’attacco, di cui 7 in modo grave. Il commando terroristico ha colpito sei punti del centro di Vienna, a cominciare dalla zona vicina a Schwedenplatz, vicino la sinagoga nel quartiere ebraico.

Il commando ha sparato sui passanti e gli avventori dei locali, ancora pieni alla vigilia del primo giorno di lockdown per l’emergenza Coronavirus. Secondo il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer il terrorista ucciso dalla polizia era un «simpatizzante» dell’Isis. Secondo l’emittente austriaca Ntv, il commando sarebbe stato composto da almeno quattro persone.

Video da Twitter Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il principale attentatore avrebbe annunciato su Instagram il suo gesto, postando alcune foto, lunedì. Lo scrive la Bild. Il tabloid aggiunge poi che gli investigatori ritengono «probabile» che i post di un jihadista sul social network siano proprio dell’attentatore rimasto ucciso nell’agguato di ieri a Vienna. Per Disclose.tv l’uomo che ha guidato l’attentato ha prestato un giuramento di sangue a una milizia terroristica dell’Isis prima dell’attacco.

Almeno un uomo in fuga

Video da Twitter Il tuo browser non supporta il tag iframe

Nei sei attacchi sincronizzati uno degli assalitori è stato ucciso, ma almeno un altro sarebbe in fuga: «Pesantemente armato». Sui social sono circolate notizie a proposito di alcuni ostaggi in un ristorante giapponese e dentro l’hotel Hilton, informazioni però non confermate da fonti ufficiali. In giornata il governo austriaco si riunirà in seduta speciale ed è previsto un discorso alla nazione da parte del premier Sebastian Kurz.

Video da Twitter Il tuo browser non supporta il tag iframe

La polizia ha raccomandato ai residenti di rimanere a casa. Diversi elicotteri sorvolano la zona intorno alla sinagoga, interamente transennata. L’esercito è già sceso in strada insieme alla polizia. Gli spari sarebbero stati esplosi da un’arma da fuoco «a canna lunga», come fa sapere il ministero degli Interni. Una persona è stata arrestata. Almeno quattro persone sarebbero state fermate.

Le indagini della polizia

Dopo l’attacco, sono attualmente in corso indagini approfondite nell’ambiente di chi ha guidato l’attentato. C’è già stata una perquisizione a casa dell’attentatore assassinato e alcuni fermi. Lo scrive l’APA. Secondo l’agenzia austriaca, sono al lavoro un migliaio di agenti delle forze dell’ordine, provenienti anche dalla Niederösterreich e dal Burgenland, mentre 75 militari dell’esercito federale sono stati inviati a difendere gli obiettivi sensibili.

Nel frattempo, sono stati visionati più di 20.000 video amatoriali da parte della polizia, il 20% dei quali è stato valutato come prova per le indagini. La polizia aveva precedentemente invitato la popolazione a caricare le informazioni su una piattaforma appositamente predisposta. La polizia ha ripetutamente invitato le persone a non divulgare informazioni non protette e, soprattutto, foto e video degli assalitori.

ORF.AT | I luoghi dell’attentato

Kurz: «Azione decisiva contro gli autori di questo attacco»

Il Cancelliere federale dell’Austria Sebastian Kurz, in diversi tweet pubblicati in questi minuti, ha detto che «la polizia intraprenderà un’azione decisiva contro gli autori di questo orribile attacco terroristico». Ha aggiunto, poi, che l’Austria non si lascerà intimidire dal terrorismo.

Il sindaco di Vienna: «Hanno sparato a caso nei locali»

Gli attentatori, partendo da vicino la sinagoga, dalla Seitenstettengasse, «hanno iniziato a sparare a caso nei vicini locali». Così il sindaco di Vienna Michael Ludwig alla tv Orf. «Da lì si sono spostati in altre zone del centro, lasciando una scia di sangue. Un attentatore è stato ucciso. Non viene per il momento escluso che indossasse una cintura esplosiva. Le forze di polizia stanno procedendo con massima cautela nell’esame della salma». Quella del 2 novembre è l’ultima sera prima del coprifuoco anti-Covid.

Conte: «Ferma condanna. Non c’è spazio per l’odio in Ue»

«Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di Vienna – ha scritto il premier Giuseppe Conte su Twitter – Non c’è spazio per l’odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Vicinanza al popolo austriaco, ai familiari delle vittime e ai feriti».

Il governo tedesco: «Non dobbiamo cedere all’odio»

«Non dobbiamo cedere all’odio di chi cerca di dividere le nostre società», ha affermato il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas. «Anche se la portata degli atti terroristici non è ancora determinata, i nostri pensieri vanno ai feriti e alle vittime in queste ore difficili», ha detto Maas riferendosi a «notizie spaventose e travolgenti» ancora in arrivo a tarda serata da Vienna.

Leggi anche: