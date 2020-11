Biden: «Nessuno ci porterà via la democrazia, la mia vittoria sarà quella del popolo americano» – Il video

«Nessuno ci porterà via la democrazia, né oggi, né mai». Joe Biden risponde così agli annunci di Donald Trump, pronto alla battaglia legale per contestare i risultati delle elezioni presidenziali americane che stanno prendendo una piega favorevole al candidato democratico. «Noi, il popolo, non verremo ridotti al silenzio e non subiremo prepotenze», ha scandito Biden il 4 novembre dal suo quartier generale di Wilmington, nel Delaware, senza proclamarsi vincitore ma dicendosi fiducioso di poter presto prendere le redini della Casa Bianca: «Adesso ogni voto deve essere contato», ha detto infatti lo sfidante, «ma questa non sarà solo la mia vittoria o la nostra vittoria, sarà una vittoria per il popolo americano e per la nostra democrazia».

Video: Cnn

Leggi anche: