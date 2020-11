Lui, suo marito, Joe Biden, sarà il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. E soprattutto «sarà il presidente di tutte le nostre famiglie». Lei, Jill Tracy Jacobs, è la prossima First Lady, e commenta così su Twitter la vittoria del marito. Con queste parole e una foto insieme mentre con una mano copre la parola “vice” su un cartellone: Joe non è più vice. Joe ora è presidente.

Jill e Joe si sono incontrati nel 1975. Un appuntamento al buio, organizzato da Frank Biden, fratello dell’oggi presidente eletto: all’epoca Biden era già vedovo e con due figli. Jill, di otto anni più giovane, al college e reduce da un matrimonio durato poco. Lei ha detto no alla sua proposta di matrimonio per ben cinque volte: «Volevo essere sicura, il matrimonio doveva funzionare: i ragazzi – li avevo conosciuti, ero pazza di loro – avevano già perso la loro mamma e non ne potevano perdere un’altra. Dovevo essere sicura al 100%», ha spiegato poi lei. «Uscivo con ragazzi in jeans, zoccoli e t-shirt, lui si presentò in giacca sportiva e mocassini e pensai: non funzionerà mai», ha detto la futura First Lady in un’altra occasione. E invece.

Chi è la futura first lady

Classe 1951, nasce ad Hammonton, nello stato del New Jersey, nella contea di Atlantic, e cresce in quella Pennsylvania che oggi sancisce, di fatto (e infine), l’elezione di suo marito. Jill Biden ha origini siciliane: il nonno si chiamava Gaetano Giacoppa, proveniente – secondo alcune fonti – da Gesso, una frazione di Messina oggi di poche centinaia di abitanti. Emigrato negli Usa, cambia il suo cognome in Jacobs. Le origini e le tradizioni italiane vengono tramandate in famiglia grazie al padre Dominic: compresa la cena della domenica da nonna con spaghetti e braciole. «Mio nonno diceva sempre ‘finire a tarallucci e vino’», ricorda lei.

EPA/DNCC | Jill Biden durante la Convention democratica 2020 (virtuale) a Milwaukee, Wisconsin, USA, 18 agosto 2020.

Jill e Joe si sposano il 17 giugno 1977. Insieme a loro, sull’altare, Beau e Hunter, i figli nati dal primo matrimonio del prossimo presidente americano. Quattro anni e mezzo prima, il 18 dicembre 1972, Biden era appena diventato, trentenne, senatore in Delaware. L’auto di Neilia, la prima moglie di Biden, con a bordo i tre figli – la piccola Naomi, un anno, Hunter, due e Beau, tre – ha un incidente e viene travolta da un camion. Erano usciti per comprare l’albero di Natale: sopravvivono solo Beau e Hunter.

Dopo il matrimonio, Jill finisce il dottorato e da allora lavora sempre. Prende una pausa solo nel 1981, di due anni e mezzo, quando nasce Ashley. Da sempre al fianco del marito, insieme hanno affrontato un altro momento devastante della non facile vita famigliare dell’ex vicepresidente: la morte, a soli 46 anni, per cancro del suo primogenito Beau.

Insegnante sempre e da sempre, Jill continua a lavorare anche durante il mandato da vicepresidente del marito, con buona pace della scorta. Elegante, energica – si allena ogni giorno, otto chilometri di corsa e pesi – nel 2003, lo ha raccontato lei stessa, quando alcuni dirigenti dem si sono presentati a casa della coppia per provare a convincere Biden a correre per la presidenza, ha risposto lei stessa indossando un bikini con la scritta “NO” sulla pancia.

EPA/Tannen Maury | Un’immagine del 27 agosto 2008 mostra Joseph Biden e sua moglie Jill alla Democratic National Convention di Denver, Colorado USA.

