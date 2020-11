Un amuleto contro il Coronavirus: alla Camera la surreale proposta del presidente di InnovaPuglia – Il video

Mentre tutto il mondo torna a sperare per lo sviluppo di un vaccino, in Italia c’è chi crede che basti portare al collo un amuleto, anzi, un «micropurificatore d’aria» per sconfiggere il Coronavirus. La surreale proposta, condita dal suggerimento di distribuire il ciondolo alle forze di polizia e al personale sanitario su tutto il territorio nazionale, è andata in scena davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera. Autore Giuseppe Tiani, segretario nazionale del sindacato di polizia Siap e presidente di InnovaPuglia, l’agenzia della Regione guidata dal governatore Michele Emiliano che gestisce i grandi appalti.

A sentire Tiani il micropurificatore, che sarebbe «di tecnologia israeliana», funzionerebbe nel modo seguente: «Genera dei cationi che inibiscono qualsiasi virus di segno positivo». Dunque consentirebbe alle forze dell’ordine e ai sanitari di fare «più serenamente» il loro lavoro, e soprattutto di «combattere il virus con la tecnologia». Il capolavoro è nella conclusione: «Si tratta di un neutralizzatore di batteri, ci sono elementi di concretezza su cui si può lavorare». Peccato soltanto che virus e batteri siano due cose completamente diverse.

Video: Twitter / @ardigiorgio

Leggi anche: