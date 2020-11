Il bilancio finale: Biden vince con 306 grandi elettori, Trump si ferma a 232

Esattamente l’opposto del 2016. Allora Donald Trump aveva conquistato 306 grandi elettori mentre Hillary Clinton 232. Questa volta il tycoon si è fermato a 232 grandi elettori, almeno secondo il bilancio finale delle elezioni arrivato dopo l’assegnazione degli ultimi due Stati. Joe Biden ha conquistato ufficialmente anche la Georgia con i suoi 16 grandi elettori.

Intanto dal giorno delle elezioni Donald Trump non ha ancora partecipato a nessun evento pubblico. La prima apparizione dovrebbe essere questa sera durante una conferenza dalla Casa Bianca. L’appuntamento è previsto per le 22 in Italia. Secondo il programma Trump dovrebbe presentare un aggiornamento sull’operazione Warp Speed, ossia la strategia del governo sui vaccini. Prevista anche la presenza di Anthony Fauci.

Leggi anche: