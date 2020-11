Corsa al vaccino, anche la Janssen passa in fase 3: quali sono quelli che si avvicinano all’approvazione

Tra i nomi più pronunciati degli ultimi mesi nella corsa al vaccino, anche quello della multinazionale inglese Johnson&Johnson. Oggi la buona notizia di uno scatto di fase nell’iter di sperimentazione della formula inglese. Dopo la battuta d’arresto avuta ad ottobre a seguito di effetti collaterali su un volontario, il vaccino Janssen, la società farmaceutica che fa capo alla multinazionale JnJ, è ufficialmente passato in fase 3. Ad annunciarlo il ministro britannico della Sanità Matt Hancock che ha così confermato l’ottimo percorso avviatosi anche per il terzo vaccino prodotto in Regno Unito e attualmente passato nell’ultimo step di sperimentazione.

Dopo la formula di Oxford, Astrazeneca e Irbm di Pomezia e quello di Novavax, ora anche Janssen dovrà testare il candidato vaccino su una più ampia scala di volontari e sperare di ottenere un’alta percentuale di efficacia. La fase iniziata oggi, coinvolgerà 7.000 volontari nel Regno Unito e 23.000 in altri Paesi. «È un modello di vaccino molto simile a quello di Oxford/AstraZeneca», ha fatto sapere Saul Faust, il direttore del laboratorio che coordina il progetto di ricerca.

I vaccini in fase 3

Tra i vaccini attualmente in fase tre e più quotati nel raggiungimento dell’obiettivo in tempi brevi, Pfizer, Astrazeneca, Moderna e i due russi, Sputnik V ed EpiVacCorona. Ma non solo. Ecco la lista delle formule candidate attualmente in sperimentazione nella fase più avanzata dell’iter previsto.

Ad26.CoV2.S (Johnson&Johnson)

Ad5-nCoV (CanSino Biologics)

AZD1222 (Astrazeneca)

BNT162b2 (Pfizer)

CoronaVac (Health Institutes of Turkey)

Gam-COVID-Vac Lyo (Gamaleya Research Institute e Ministero della Salute russo)

mRNA 1273 (ModernaTX)

Nanoparticle Vaccine With Matrix-M1™ Adjuvant (Novavax)

PROFISCOV ( Butantan Institute )

Vero cell ( Laboratorio Elea Phoenix S.A. , Pechino)

