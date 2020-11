“Marcia per la libertà” a Parigi, scontri tra manifestanti e polizia. Gli agenti trascinano una persona a terra – Video

Scontri a Parigi tra manifestanti e polizia. La “Marcia per la libertà” contro il disegno di legge sulla “sicurezza globale” è arrivata alla Bastiglia attorno alle 16 e lì si sono verificate le prime vere tensioni. Alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme e diversi negozi sono stati danneggiati. I poliziotti hanno risposto con delle cariche e con un fitto lancio di lacrimogeni, mentre alcuni dei manifestanti hanno lanciato delle pietre. In uno dei video diffusi sui social da Mediavenir, si vede uno degli agenti in tenuta antisommossa trascinare una persona disarmata (e probabilmente ferita) a terra.

Secondo uno dei giornalisti dell’AFP, diversi manifestanti vestiti di nero hanno ribaltato un furgone e utilizzato recinzioni e altri oggetti di un cantiere per costruire barricate. In totale, sono decine di migliaia le persone coinvolte pacificamente nel corteo da questa mattina, 28 novembre.

I primi tafferugli si sono registrati nel pomeriggio all’incrocio tra Boulevard Beaumarchais e Rue du Pasteur Wagner, ma la tensione era nell’aria già dalla mattina: le strade adiacenti al percorso della Marcia, fra République e Bastiglia, erano state chiuse dai blindati della polizia fin dalle prime ore del giorno. Fonti del sindacato di polizia Alliance – riporta l’Ansa – lamentano che siano stati chiamati in servizio soltanto 2.000 agenti per far fronte a una manifestazione «ad alto rischio» (come l’hanno definita), durante la quale si prevedevano 40.000 dimostranti.

Le ragioni della protesta

Quella di oggi è stata la protesta più importante dai tempi dei gilet gialli. Gli organizzatori della Marcia hanno giudicato la legge sulla “sicurezza globale” un provvedimento «liberticida». Il punto contestato è in primis l’articolo 24, che vieta di fare foto e video ai poliziotti in azione. Pena, una multa fino a 45 mila euro. A far scendere in piazza i manifestanti sono stati anche gli episodi di violenza di questi giorni, come lo sgombero dei migranti con i manganelli da place de la Republique e il pestaggio di un afro-francese ad opera di 3 agenti, entrati a forza nel suo studio di registrazione di Parigi. «Non possiamo più filmare e dopo non potremo più scrivere? – ha detto una delle manifestanti -. Questa legge è solo l’inizio».

Foto di copertina: Screen da un video su Twitter caricato da Mediavenir

