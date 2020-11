Domani rientrano in classe 719mila alunni. Il governo valuta la riduzione della didattica a distanza dal 14 dicembre

Con la Lombardia e la Calabria in zona arancione tornano in cattedra anche 30mila docenti. In Piemonte, invece, resta la Dad. Mentre l’esecutivo è al lavoro sui prossimi step: verso la riapertura il 7 gennaio

Uno degli effetti più visibili del passaggio dalla fascia di rischio rossa a quella arancione è la riapertura delle scuole per gli studenti di seconda e terza media. Da domani, lunedì 30 novembre, 719mila alunni di Calabria e Lombardia ricominceranno la didattica in presenza. Con loro, torneranno a sedersi in cattedra almeno 30mila docenti che, nelle settimane precedenti, hanno dovuto organizzare e gestire le lezioni da casa.

Anche il Piemonte è passato alla fascia di rischio arancione. In questo caso, però, il governatore Alberto Cirio ha deciso di tenere ancora in Dad – didattica a distanza – gli studenti della classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. Ad ogni modo, dai rientri che scatteranno lunedì sono interessati 110mila docenti di sostegno, in classe anche loro, mentre 60mila colleghi saranno dedicati a seguire alunni con particolari esigenze di salute.

I numeri dei “distanti”

Nonostante il passaggio nella fascia di rischio media della Lombardia e della Calabria, continueranno a seguire il regime di Dad 3 milioni e 300mila studenti italiani. Secondo i calcoli di Tuttoscuola, di questi ragazzi, 2 milioni e 700mila sono iscritti alla scuola secondaria di secondo grado. Gli altri sono alunni di scuole medie delle regioni in fascia rossa – Campania, Toscana e Abruzzo -, alunni che restano a casa per motivi sanitari e alunni iscritti dal secondo anno di scuola elementare in su nella regione Campania.

Le ipotesi del governo

Il quadro relativo al mondo scuola, tuttavia, è fluido e potrebbe subire scossoni già nei prossimi giorni. Se il ritorno in classe per tutti sarebbe stato fissato dalla maggioranza di governo al 7 gennaio, parte dell’esecutivo vorrebbe avviare una riduzione graduale della Dad alle superiori già dal 14 dicembre. Sono in particolare Italia viva e Movimento 5 stelle a premere in tal senso, mentre i governatori delle Regioni vorrebbero che l’esecutivo inserisse nel Dpcm del 3 dicembre la disposizione di chiusura a livello nazionale fino all’Epifania.

Leggi anche: