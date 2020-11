La Lombardia diventa arancione, insieme a Calabria e Piemonte: Speranza firma l’ordinanza

Alla fine arriva l’ordinanza che conferma quanto anticipato nelle ultime ore: quella del ministro della Salute Roberto Speranza, che in serata dà l’ok definitivo al passaggio da zona rossa ad arancione (quindi con restrizioni meno stringenti per combattere la diffusione dell’epidemia di Coronavirus) delle prime tre regioni che si erano viste “catalogare” come le più a rischio: Calabria, Lombardia e Piemonte diventano quindi area arancione, mentre Liguria e Sicilia diventano gialle. Nelle stesse ore, il ministero della Salute ha diffuso gli ultimi dati della Cabina di Regia: una fotografia che vede l’indice di trasmissione RT scendere sotto l’1 – soglia critica – in dieci regioni. La nuova ordinanza di Speranza sarà in vigore da domenica 29 novembre.

Non solo: dal ministero della Salute fanno sapere con una nota che Speranza firmerà una nuova ordinanza – che sarà valida fino al prossimo 3 dicembre – con cui vengono rinnovate le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana.

In copertina ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Roberto Speranza, 2 settembre 2020.

Leggi anche: