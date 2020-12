Verso un Natale in giallo, quali sono le prime Regioni a riaprire i confini: oggi il nuovo report sull’Indice Rt

Sono attese per oggi le ordinanze del ministro Speranza che sanciranno il passaggio in zona gialla per diverse Regioni. Tra i cambiamenti anche la libertà di spostamenti fuori Comune

Altro giro, altra corsa. È oggi, 4 dicembre, il giorno in cui l’Italia potrebbe cambiare di nuovo la sua composizione di colori anti Covid e incamminarsi verso il periodo natalizio con un numero maggiore di zone gialle. Sulla base del monitoraggio settimanale atteso dall’Istituto Superiore di Sanità, il ministro Speranza firmerà le nuove ordinanze che da domenica 6 dicembre permetteranno a nuove Regioni di riaprire i propri confini.

Le Regioni dal rosso fino al giallo

Andando per gradi e partendo dalle condizioni più a rischio, le regioni che dalla zona rossa potrebbero passare a quella arancione sono Toscana e Alto Adige. «La Toscana ha già dati fra zona gialla e arancione», ha anticipato il presidente di Regione Eugenio Giani, «chiuderemo la settimana con 5-6 mila contagiati rispetto ai 16 mila registrati nel corso della prima settimana di novembre», ha concluso, sperando in un passaggio ulteriore al giallo per domenica 13 dicembre. Per il momento il salto in arancione permetterebbe alle due Regioni di uscire dalla zona a più alto pericolo epidemiologico ma non consentirebbe ancora ai cittadini gli spostamenti fuori Comune.

Niente riapertura di confini al momento neanche per la Lombardia, che per domenica 6, dovrebbe quindi rimanere in arancione. Ma la stessa speranza di Giani per la settimana ancora successiva vale anche per Attilio Fontana. Il presidente di Regione ha annunciato il probabile passaggio da zona arancione a zona gialla per le date dell’11-12 di dicembre, «nel caso in cui i dati su contagi, decessi e ricoveri dovessero rimanere in linea con quelli attuali». Questo vorrebbe dire la riapertura dei confini prima di Natale. Spostarsi fuori dal proprio Comune non sarà più vietato, né si dovrà più portare con sé un’autocertificazione quando ci si muove.

Stessa permanenza in arancione al momento prevista anche per il Piemonte. Secondo le regole del governo devono trascorrere almeno 14 giorni prima di poter cambiare colore e la Regione Piemonte, con la Lombardia, si è trasformata in zona arancione solo dal 29 novembre. Chi potrebbe riaprire i confini già da inizio settimana prossima sono Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Puglia, Umbria, Basilicata e Calabria.

Al netto dell’ipotesi di cambiamento a ribasso, perché tutte attualmente in zona arancione, le anticipazioni di presidenti e assessori alla Salute hanno dato nelle ultime ore la conferma di un alleggerimento imminente. «Probabile che la Puglia passi in zona gialla» ha anticipato il professore Luigi Lopalco, e assessore regionale alla Salute. Un passaggio motivato da un indice Rt attualmente sotto l‘1 ma che non desta nello scienziato particolari ragioni di rilassamento. «C’è un brutto fraintendimento comunicativo: dire che una regione è gialla, significa dire che il pericolo non c’è, è passato e io ho il terrore del liberi tutti», ha spiegato Lopalco.

La possibilità di un territorio in giallo non spaventa invece il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che annunciando l’uscita dalla zona arancione a partire da domenica, definisce la discesa dell’indice di trasmissione del contagio «un risultato enorme». Tra 48 ore dunque anche in Emilia-Romagna, si potrà circolare tra comuni e zone regionali, disegnando per la popolazione uno scenario di festività meno restrittivo. Invocazioni più che annunci per l’approdo in zona gialla sono arrivate invece dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli. Le ragioni avanzate dal governatore anche in questo caso sono i numeri, primo fra tutti l’indice Rt sceso da 1.17 a 0.97, a seguire la discesa di ricoveri accanto alla parallela ascesa dei guariti. «Le cifre dicono che è giusto attendersi il ritorno in zona gialla» ha ribadito Acquaroli.

Per le zone attualmente in giallo non ci si aspettano invece cambiamenti. Liguria, Veneto, provincia autonoma di Trento, Lazio, Molise e le due isole, Sicilia e Sardegna, resterebbero nella classifica delle aree meno a rischio con apertura di confini annessa. Condizione stabile al contrario purtroppo per Abruzzo, Campania e Valle d’Aosta, le tre Regioni che dovrebbero rimanere in zona rossa. Per la Valle d’Aosta in particolare queste sono le ore di un duro braccio di ferro con il governo. Il Consiglio regionale ha approvato una legge che rivendica l’autonomia della regione alpina nella gestione sanitaria del Coronavirus.

