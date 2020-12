Coronavirus, Zuckerberg intervista Fauci in diretta su Facebook. L’immunologo: «Il nostro calvario finirà» – Il video

L’immunologo Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, si è unito al fondatore di Facebook Mark Zuckerberg per un’intervista sulla pandemia di Coronavirus trasmessa in diretta dal social network. Uno sforzo, quello del giovane e miliardario imprenditore, per combattere la disinformazione e anche per reagire alle accuse di chi ritiene che Facebook faccia troppo poco per limitare la circolazione delle fake news, evitando di assumersi responsabilità “editoriali”. Gli utenti hanno potuto inoltrare le domande per Fauci nei commenti a un post pubblicato domenica scorsa dallo stesso Zuckerberg.

Al centro della discussione, durata circa un’ora, i progressi verso un vaccino anti-Covid e i consigli su cosa fare per rallentare la diffusione del virus durante le feste di Natale. Fauci, al termine dell’intervista, ha voluto spendere parole di incoraggiamento: «Stiamo vivendo un terribile calvario, ma tutto questo finirà! I vaccini sono all’immediato orizzonte, quindi anziché essere scoraggiati dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri e tenere duro».

Video: Facebook / Mark Zuckerberg

Leggi anche: