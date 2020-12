Coronavirus, Fauci si vaccina in diretta tv: «Incoraggio a farlo tutti quelli che possono» – Il video

La massima autorità americana in materia di malattie infettive ha ricevuto la prima dose del vaccino sviluppato da Moderna: «Un velo di protezione sul nostro Paese per porre fine alla pandemia»

Mentre gli Stati Uniti superano ufficialmente i 18 milioni di positivi al Coronavirus dall’inizio della pandemia, con un bilancio pesantissimo di 319.190 morti, l’immunologo Anthony Fauci si è vaccinato in diretta tv. Nel ricevere la prima dose del vaccino sviluppato da Moderna, la massima autorità americana in materia di malattie infettive ha voluto fare un appello alla popolazione: «È importante essere qui perché il vaccino è un’opportunità per tutti. Voglio incoraggiare tutti coloro che possono a farsi vaccinare, così avremo un velo di protezione su nostro Paese capace di porre fine alla pandemia». Al termine dell’operazione, durata circa un minuto, Fauci è stato salutato con un applauso dalla platea. E con lui si sono vaccinati il segretario alla Salute Alex Azar e il direttore del National Institutes of Health Francis Collins.

Video: Twitter / @NBCNews

