In Veneto 3.581 nuovi positivi e 95 morti. Zaia sul nuovo Dpcm: «Si permettano almeno i ricongiungimenti famigliari a Natale» – Il video

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha presentato gli ultimi dati sull’epidemia di Coronavirus in Veneto. Nelle ultime 24 ore si contano 3.581 nuovi positivi e 95 morti. Il presidente ha subito criticato in conferenza stampa il decreto del governo sugli spostamenti nel periodo di Natale e la bozza dell’ultimo Dpcm: «Lascia non poche perplessità. Se non cambia, posso garantire che ci dà qualche guaio. Basti pensare alla mancata ricongiunzione fra genitori e figli a Natale se non abitano nello stesso comune. Questo aspetto meramente umano per noi viene prima di tutti. Ci possono essere mille altre soluzioni, magari giustificando il ricongiungimento familiare».

Zaia ha quindi sottolineato che se il Dpcm venisse approvato senza modifiche «per il nostro territorio Natale sarà un simil-lockdown». Il divieto di uscire dai confini del comune, inoltre, «per territori di periferia come i nostri con comuni medi di 5 mila abitanti, configura una sperequazione anche di livello costituzionale nei confronti di comuni metropolitani più estesi. E’ più sicuro un comune di 5 mila abitanti o una metropoli di 3 milioni di abitanti come Roma, dove tutti potranno andare in giro?».

Video: Facebook / Luca Zaia

