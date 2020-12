Conte alla sfida del Senato: «L’attuale Mes è uno strumento obsoleto», la fronda del M5s pronta al no (ma non sarà determinante)

Dopo aver ottenuto il «Sì» alla Camera sulla comunicazione per la riforma del Mes, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte deve ora affrontare il grande scoglio di Palazzo Madama. Il premier si presenta al Senato dopo settimane di tensioni con Italia Viva, e alcuni malumori anche in casa cinque stelle. Con una maggioranza risicata, il voto al Senato non appare scontato e neppure la tenuta del governo nel caso in cui Conte dovesse chiudere totalmente le porte ai 36 miliardi previsti dal Meccanismo Europeo di Stabilità. Un Mes che nella sua forma attuale il premier ha definito «obsoleto», ricordando tuttavia che «resta nella piena disponibilità delle camere la scelta definitiva dell’adesione dell’Italia al nuovo trattato» sul Mes anche alla luce dell’avanzamento delle riforme dell’unione economica e monetaria.

Conte ha aggiunto come l’Italia, nell’ambito della conferenza sul futuro dell’Ue, «si farà promotrice di una proposta innovativa». Come anticipato nei giorni scorsi il governo intende mettere sul tavolo una proposta per integrare il nuovo Mes nel quadro dell’intera architettura europea. Insomma, per il premier il modello al quale ispirarsi nel costruire a livello europeo gli strumenti di politica economica sarà quello del Next Generation Eu. L’accordo raggiunto a luglio che, spera Conte, «possa diventare strutturale». Tra gli interventi più attesi di oggi, dopo quello del premier, c’è quello di Matteo Renzi, nonostante il sì già votato da Italia Viva alla Camera.

Leggi anche: