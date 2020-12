Conte dà il via alla verifica di governo: si inizia con il Movimento 5 stelle. Domani il faccia a faccia con i renziani

Al via la verifica di governo. La prima delegazione entrata a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte è stata quella del Movimento 5 stelle, alle 16.30. Presenti il capo politico Vito Crimi, il capo delegazione Alfonso Bonafede, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, quello dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e i capigruppo alla Camera e al Senato Davide Crippa e Ettore Licheri. Alle 19 toccherà invece al Partito democratico che, assicura il segretario Nicola Zingaretti, non ha intenzione di imbarcarsi in una crisi in un momento così critico per il Paese. La conclusione di questa esperienza di governo, ha avvertito il segretario dem, sarebbe «un’avventura pericolosa».

Attesa per il Pd

Graziano Delrio, il capogruppo dem, ha però chiarito: «Dobbiamo uscire dallo stallo. Non andiamo a fare chiacchiere con il presidente Conte». In vista dell’incontro a Palazzo Chigi, s’è tenuto un vertice online tra i ministri degli Affari Ue e dell’Economia, Enzo Amendola e Roberto Gualtieri, parlamentari, sindaci, segretari regionali. Sul tavolo, le questioni cruciali per la ripartenza del Paese e quel Recovery Fund che sta mettendo a dura prova la tenuta del governo. Oltre a Zingaretti e Delrio, sono attesi da Conte Dario Franceschini, Andrea Marcucci, Andrea Orlando e Cecilia D’Elia.

Sul tavolo il Recovery Plan

Domani, 15 dicembre, toccherà poi a Italia Viva. L’appuntamento è per le 13. Negli ultimi giorni, il partito di Matteo Renzi ha dato battaglia sul Recovery Fund, chiedendo un maggiore coinvolgimento del Parlamento e meno poteri alla task force di esperti istituita da Conte e incaricata di vigilare sull’utilizzo dei fondi europei. Insomma, i renziani pretendono un dietrofront deciso da parte del premier sul Next generation Eu, nell’ambito di un braccio di ferro da cui – sostiene l’ex presidente del Consiglio – Italia Viva non vuole portare a casa ministeri.

La minaccia renziana

«Chi pensa sia solo un tema di poltrone è in malafede», ha chiarito nuovamente questa mattina sulle pagine de la Repubblica la ministra Elena Bonetti. «Se le norme sulla governance del Recovery e sulla Fondazione per la cybersecurity verranno inserite in legge di Bilancio con un emendamento – ha aggiunto – Italia Viva non voterà il Bilancio». In assenza di una retromarcia sul Recovery Plan, ha minacciato Renzi, Italia Viva toglierà il suo sostegno all’esecutivo. A questo proposito, Conte ha chiarito: «Vado avanti solo se c’è la fiducia di tutti». La tornata di incontri si chiuderà domani alle 19 con Liberi e Uguali.

