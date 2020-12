Coronavirus, le parole choc del presidente di Confindustria Macerata: «Bisogna riaprire. Se qualcuno morirà, pazienza» – Il video

La frase di Domenico Guzzini, pronunciata durante l’evento online Made For Italy per la Moda. Nel mirino l’ipotesi di ulteriori restrizioni nel periodo delle feste di Natale

Il Paese deve riaprire nonostante l’emergenza Covid, e «se qualcuno morirà pazienza». Parole choc quelle di Domenico Guzzini, presidente di Confindustria Macerata, durante l’evento online Made For Italy per la Moda, trasmesso in streaming sui canali social e YouTube dell’associazione lunedì 14 dicembre. Nel mirino l’ipotesi di ulteriori restrizioni da parte del governo nel periodo delle feste di Natale:

«Come sapete ci aspetta un Natale molto magro, perché stanno pensando addirittura di restringere ulteriormente. Questo significa andare a bloccare anche un retail che si stava rialzando per la seconda volta da una crisi e lo stanno rimettendo nuovamente in ginocchio. Io penso che le persone sono un po’ stanche di questa situazione e vorrebbero, alla fine, venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza. Ma così, secondo me, diventa una situazione impossibile per tutti».

Video: Twitter / @RobTallei

Leggi anche: