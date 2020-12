Coronavirus. Le foto dei camion a Bergamo erano una fake news? Le dichiarazioni della consigliera leghista

Il 21 dicembre 2020 la consigliera comunale Eleonora Leoncini della Lega, già candidata alle regionali toscane del 2020, ha sostenuto che durante la seduta comunale che le foto dei camion e dei militari a Bergamo durante l’emergenza Covid19 fossero una «fake news». Di fatto non lo sono, ma c’è stata probabilmente un bel po’ di confusione.

L’intervento della consigliera Leoncini è disponibile nel canale Youtube del Comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), con il botta e risposta con la consigliera Niccolini.

L’intervento della consigliera Leoncini è una risposta al seguente intervento della consigliera Niccolini in cui fa riferimento ai decessi e ai camion dell’esercito a Bergamo:

Ad oggi, 21 dicembre, in Italia ci sono stati altri 400 e passa morti, cioè persone che hanno perso la vita per il Covid. Ok? Non sto a menzionare se con il Covid o solo per il Covid, non mi perdo dentro queste cose. Quei numeri sono persone che non ci sono più e pretendo rispetto per questo. Ok? Non ci sono più! sono morti! Io non me le scordo le immagini dei camion dell’esercito che portano via le bare da Bergamo. Ok?