Lopalco lancia l’allarme: «Non c’è da stare tranquilli: i sacrifici di oggi valgono il doppio di quelli in autunno»

Gli effetti delle libertà che più di qualcuno ha sfruttato durante la pausa natalizia cominciano a vedersi e «mai come ora è importante attuare manovre di contenimento» dice l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco dopo l’arrivo del nuovo Dpcm. E se poi si guarda a quel che sta accadendo nel resto d’Europa: «Non c’è da star tranquilli», secondo l’assessore pugliese alla Sanità che su Facebook lancia l’allarme sull’andamento dei contagi di Coronavirus. Dati alla mano, l’assessore alla sanità pugliese punta il dito sull’indice Rt: «superiore a 1 praticamente in tutte le regioni. Questo significa che il virus nelle ultime settimane ha continuato a circolare, almeno al ritmo delle precedenti».

Le ulteriori chiusure disposte per le prossime settimane sono indispensabili, spiega Lopalco: «I sacrifici che faremo oggi valgono almeno il doppio rispetto a quelli fatti in autunno. Le misure di contenimento, infatti, altro non fanno che abbassare la famosa curva epidemica. Abbassare la curva significa rallentare la velocità di trasmissione, ovvero diluire nel tempo la probabilità di ammalarsi. Ed è proprio di tempo che oggi abbiamo bisogno. Il sacrificio di oggi vale doppio perché oggi sappiamo che un giorno guadagnato significa migliaia di persone vaccinate in più. Significa cioè casi di sofferenza e morte evitati. Non più spostati in avanti nel tempo, come poteva essere qualche mese fa, ma evitati».

