«Libertad y justicia para todos»: il grido di Jennifer Lopez alla cerimonia di insediamento di Biden – Il video

Jennifer Lopez ha cantato un medley di This land is your land e America the Beautiful durante la cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris. Interamente vestita di bianco, per la maggior parte della sua esibizione ha offerto un’interpretazione tradizionale dei due brani, in linea con la natura solenne della cerimonia. Ma verso la fine la cantante di origini portoricane ha voluto aggiungere qualcosa di più personale, recitando in spagnolo un passaggio del giuramento di fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti: «Una nación, bajo dios, indivisible, con libertad y justicia para todos». Poi ha urlato «Let’s get loud!», un riferimento – di fronte alla Casa Bianca e al mondo intero – a uno dei suoi più grandi successi musicali.

Video: Cnn

