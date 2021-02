Chi è Mario Draghi, ex governatore della Bce, tifoso della Roma e scacchista online: come la pensa su pandemia, giovani e futuro

Settantatrè anni, si diploma al liceo gesuita. Da lì una carriera fatta di lezioni in aula come docente di economia, poi la dirigenza a Goldman Sachs e Bankitalia

Mario Draghi è chiamato a un altro salvataggio, l’ennesimo nella sua carriera. È infatti lui l’uomo designato dal Quirinale per mettere in piedi un governo di «alto profilo» – come ha detto ieri al termine delle consultazioni Sergio Mattarella -, istituzionale. Intanto si cominciano a contare le macerie di questa crisi di Governo. A chi, nei giorni scorsi, aveva chiesto a Draghi se avrebbe mai accettato un incarico, avrebbe detto: «purché la maggioranza sia sufficientemente ampia». La speranza era quella di non dover mai rispondere alla chiamata del Colle: questo avrebbe significato dover constatare il fallimento della politica italiana. E invece.

La carriera

Nato a Roma nel 1947, Draghi frequenta il liceo gesuita – con Giancarlo Magalli, storico compagno di scuola. A 15 anni rimane orfano di entrambi i genitori: sarà una zia a prendersi cura di lui e dei suoi fratelli. Si laurea negli atenei della Capitale con Federico Caffè (celebre economista riformista) e si specializza al Mit di Boston con Franco Modigliani e Robert Solow. Passa il tempo e arrivano i primi incarichi come docente nelle università italiane e americane: lavora a fianco dei governatori Guido Carli e Carlo Azeglio Ciampi. Poi il salto: diventa uno dei dirigenti della banca d’affari Goldman Sachs.

Gli anni in Bankitalia

Nel 2005 Draghi torna a Roma. Indirizzo: via Nazionale. E lì la sede di Bankitalia che lui stesso definirà «pur salva nell’integrità istituzionale», ma «ferita», dopo gli scandali che hanno segnato l’uscita di scena di Antonio Fazio, suo predecessore. La banca cambia pelle, assumendo un ruolo fino ad allora inedito: quello di «un consulente indipendente e fidato del Parlamento, del Governo, della Pubblica opinione», come spiegherà lui stesso durante una conferenza a Londra. Ma nel 2008 arrivano le prime frizioni con Giulio Tremonti, ministro del Tesoro nel governo Berlusconi. Con la manovra finanziaria, infatti, cominciano le prime incomprensioni che i due si porteranno dietro per anni.

Alla guida della Bce

Nel 2012, con quella che è ormai diventata una massima, Whatever it takes, Draghi è nominato «uomo dell’anno» da The Financial Times e The Times. Tre anni dopo, a gennaio 2015, Draghi lancia il Quantitative Easing che permette alla Bce di acquistare titoli di Stato dei paesi dell’Eurozona per 60 miliardi di euro fino al settembre 2016. Nel 2019, il passaggio di consegne a Christine Lagarde, alla presenza di 110 giornalisti a seguirlo, 22 radio e televisioni che lo ascoltano. Alla domanda: «Cosa farà adesso?», risponde: «Chiedete a mia moglie, spero che almeno lei lo sappia».

Con l’uscita di scena dalla vita pubblica, Draghi si rifugia nella discrezione più totale. Come racconta Alessandro Barbera de La Stampa, leggenda vuole che un giornalista lo abbia incontrato in ascensore, e che la scena sia stata più o meno questa: «Scusi, ma lei è Mario Draghi?», «No, mi dispiace». Profilo basso, gioca tornei di scacchi online avvalendosi di profili anonimi ed è tifoso sfegatato dei giallorossi.

Il discorso del «Whatever it takes»

26 luglio 2012. Mario Draghi è a capo della Banca Centrale Europea. Ad ogni costo – in inglese, whatever it takes – deve salvare il futuro della moneta unica. La Bce avrebbe difeso l’euro perché l’euro, dice Draghi, «è un fatto irreversibile, una conquista irrinunciabile per il progetto europeo».



Draghi e la pandemia

Con lo scoppio della pandemia di Coronavirus, a marzo 2020, Draghi indirizza il dibattito economico con una sola frase: «Livelli molto più alti di debito pubblico diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie». Dunque nessuna idea di austerità, ma un debito necessario e «auspicabilmente sostenibile». E ancora: «Lo shock che ci troviamo ad affrontare non è ciclico. La perdita di reddito non è colpa di chi la soffre. Il costo dell’esitazione potrebbe essere irreversibile. La memoria delle sofferenze degli europei negli anni 1920 sono un ammonimento», spiega Draghi.

Il meeting di Rimini

Il 18 agosto scorso durante l’incontro inaugurale del Rimini il Meeting 2020 Special Edition, l’ex presidente della Bce ha regalato al pubblico non una lezione di economia, ma di etica.

Dobbiamo accettare l’inevitabilità del cambiamento con realismo e, almeno finché non sarà trovato un rimedio, dobbiamo adattare i nostri comportamenti e le nostre politiche. Ma non dobbiamo rinnegare i nostri principii. Dalla politica economica ci si aspetta che non aggiunga incertezza a quella provocata dalla pandemia e dal cambiamento. Altrimenti finiremo per essere controllati dall’incertezza invece di esser noi a controllarla. Perderemmo la strada. Vengono in mente le parole della “preghiera per la serenità” di Reinhold Niebuhr che chiede al Signore: “Dammi la serenità per accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare, e la saggezza di capire la differenza”.

Non voglio fare oggi una lezione di politica economica ma darvi un messaggio più di natura etica per affrontare insieme le sfide che ci pone la ricostruzione e insieme affermare i valori e gli obiettivi su cui vogliamo ricostruire le nostre società, le nostre economie in Italia e in Europa.

Poi l’appello per i giovani

In questo susseguirsi di crisi i sussidi che vengono ovunque distribuiti sono una prima forma di vicinanza della società a coloro che sono più colpiti, specialmente a coloro che hanno tante volte provato a reagire. I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri.

