Draghi parte con le Consultazioni, Di Maio apre: «Dobbiamo essere maturi». E anche il centrodestra verso l’appoggio – La diretta

Dopo aver accettato con riserva l’incarico di formare un nuovo governo affidatogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Mario Draghi avvierà nel pomeriggio alle 15.30 le consultazioni con i partiti politici. Al momento Draghi può contare sul sicuro appoggio di Pd, Italia viva, Liberi e uguali, Forza Italia e alcune forze minori come il gruppo degli Europeisti. Mentre la spaccatura nel M5s e nel centrodestra (con Fratelli d’Italia ferma sull’astensione e la Lega in forse su un’apertura, purché si torni alle urne a breve) ancora non consente di delineare il perimetro e i numeri della nuova maggioranza.

Il calendario delle consultazioni

Le consultazioni di Draghi con le forze politiche si concluderanno sabato 6 febbraio in tarda mattinata. Si parte con i partiti piccoli:

Azione e +Europa

Maie, Centro democratico, Europeisti-Maie, Misto Camera, Nci, Cambiamo

Domani, dalle 11, è la volta delle Autonomie, di LeU, Italia viva, Fratelli d’Italia, Pd e Fi.

Si chiude sabato dalle 11 con Lega e M5s. Gli incontri avranno durata di mezzora o di un’ora a seconda del peso dei partiti.

Conte augura buon lavoro a Draghi

In questo clima di incertezza, il premier uscente Giuseppe Conte ha voluto sgombrare il campo da ogni equivoco sulla sua posizione: «Ho augurato a Draghi buon lavoro, non sarò in alcun modo di ostacolo», ha detto il professore fuori da Palazzo Chigi. Per poi lanciare un messaggio rassicurante al M5s: «Io ci sono e i sarò».

Di Maio ringrazia il premier uscente

Immediata la replica dell’ex capo politico dei pentastellati, Luigi Di Maio: «Ringrazio profondamente Conte per le sue parole. Condivido pienamente la necessità di un forte impulso politico nel governo che andrà a formarsi. Il M5s gli è riconoscente e continuerà a essere protagonista anche grazie a lui». In precedenza, Di Maio aveva chiesto ai suoi compagni di partito di essere maturi: «Stiamo attraversando una crisi politica complessa e non abbiamo colpe. Non avremmo mai voluto che si arrivasse a questo, con una pandemia in corso e le enormi difficoltà del nostro comparto produttivo. Ma è proprio in queste precise circostanze che una forza politica si mostra matura agli occhi del Paese».

Ringrazio profondamente Giuseppe Conte per le sue parole, per la responsabilità istituzionale mostrata ancora una volta,… Pubblicato da Luigi Di Maio su Giovedì 4 febbraio 2021

Berlusconi apre al nuovo esecutivo

Nel campo del centrodestra si è fatta sentire la voce del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi: «La scelta del presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane, quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del Paese». L’Italia, ha detto ancora Berlusconi, «ha bisogno di ricevere risposte certe e immediate sull’emergenza sanitaria, economica e sociale». Ed è compito della politica «assumersi la responsabilità delle scelte con le donne e gli uomini che la rappresenteranno nell’esecutivo». Tuttavia, preservare l’unità del centrodestra viene considerato essenziale: «Ci siamo confrontati e continueremo a confrontarci con i leader del centrodestra, convinti dell’importanza di preservare un’alleanza essenziale per il futuro del Paese».

La riserva da sciogliere

La tornata di consultazioni dovrebbe durare due giorni e, in caso di esito positivo, Draghi potrebbe salire al Colle già sabato 6 febbraio, per sciogliere la sua riserva e accettare definitivamente l’incarico di presidente del Consiglio.

Il giuramento

Dopo aver trovato l’accordo sulla lista dei ministri, allora si procederebbe al giuramento del governo con la consegna, da parte del premier uscente Giuseppe Conte, della campanella, suonata da tradizione per dare inizio al consiglio dei ministri. Il premier nominerebbe in quel frangente il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che svolge le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri.

La fiducia

Già all’inizio della prossima settimana, Draghi potrebbe chiedere la fiducia in Parlamento. Un voto che, per il principio dell’alternanza, partirebbe dalla Camera, visto che il Governo Conte II era nato al Senato.

